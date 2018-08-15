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مع اقتراب موسم الأعياد، ترغب الكثيرمن الفيتيات والسيدات في التغيير من شكلهن بالتجديد في قصات شعرهن.
وتقدم «الشروق» لكِ 8 اقتراحات لقصات شعر جديدة تتماشى مع موضة 2018، سواء للشعر القصير أو الطويل أو حتى المتوسط.