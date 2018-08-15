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بالصور.. 8 اقتراحات لقصات شعر جديدة قبل العيد

كتبت- دينا صالح:
نشر فى : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 11:30 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 11:30 ص

مع اقتراب موسم الأعياد، ترغب الكثيرمن الفيتيات والسيدات في التغيير من شكلهن بالتجديد في قصات شعرهن.

وتقدم «الشروق» لكِ 8 اقتراحات لقصات شعر جديدة تتماشى مع موضة 2018، سواء للشعر القصير أو الطويل أو حتى المتوسط.


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