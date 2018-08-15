مران قوي لثلاثي حراس مرمى الأهلي في تونس

خاض شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا قويًا على هامش المران الجماعي للفريق، مساء اليوم الخميس.

وحرص مصطفى كمال، مدرب حراس المرمى بالفريق، على قيادة تدريبات الثلاثي، وبدأ بفقرة بدنية لمدة ٢٠ دقيقة، وبعدها استكمل الثلاثي المران بتدريبات الكرة.

وشهد مران الحراس جانبًا من التدريبات على التصويب من مختلف الزوايا، بالإضافة إلى فقرة أخرى من التدريب على الكرات العرضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها يوم الجمعة المقبل على ملعب رادس، بالعاصمة تونس.