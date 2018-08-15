لام يشرف على تنظيم أمم أوروبا 2024 حال فوز ألمانيا بتنظيمها

أفادت مجلة "كيكر" الألمانية بأن فيليب لام ،القائد السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم، سيتولى رئاسة اللجنة المنظمة لبطولة أبطال أوروبا 2024 في حال فوز ألمانيا بتنظيمها.

وذكرت المجلة المتخصصة في كرة القدم، اليوم الاربعاء، في عددها الإلكتروني أن لام/34 عاما/ وعد الاتحاد الألماني لكرة القدم بهذا.

ومن المنتظر أن يتم البت في اختيار البلد المنظم لهذه البطولة، في السابع والعشرين من سبتمبر المقبل في مدينة نيون السويسرية.

وتتنافس ألمانيا وتركيا على تنظيم البطولة.

واضافت المجلة أن لام، الذي فاز مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2014، سينضم فيما بعد إلى مجلس الاتحاد الألماني لكرة القدم .

واشارت إلى أن من المنتظر أن يضع لام، القائد الشرفي للمانشافت، كفاءته الرياضية في خدمة الرياضة الألمانية في مجالات أخرى بعد بطولة يورو2024.