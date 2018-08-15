أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، تسيير 14 شاحنة إغاثة غدا الخميس، إلى محافظة الحديدة اليمنية، محملة بالمواد الغذائية لصالح الشعب اليمني.

وقال مدير عام الجمعية عبد الرحمن العون، في تصريح صحفي، إن تسيير قوافل المساعدات الغذائية والإنسانية الإغاثية إلى سكان الحديدة، يأتي في إطار حرص الكويت المستمر على دعم الشعب اليمني، والوقوف إلى جانبه ورفع المعاناة عنه.

وأشاد "العون"، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تسيير قافلة الإغاثة، موضحا أنها تحتوي على 10 آلاف سلة غذائية، ستوزع في محافظة الحديدة في مناطق "الخوخة وحيس والتحيتا".

وأضاف أن الجمعية تنفذ حملات إغاثية مستمرة، تستهدف تحسين الحياة المعيشية لليمنيين، عبر توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتنفيذ المشروعات التنموية، لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يعيشونها، مؤكدا أن برامج الجمعية في اليمن تسهم في استعادة دورة الحياة الطبيعية، وتجاوز الظروف التي يمر بها أبناء الشعب اليمني.