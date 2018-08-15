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إلغاء مواجهة الهلال والأهلي بالسوبر المصري السعودي

أحمد عبدالقادر
نشر فى : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 10:08 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 10:14 م

 

أعلن نادي الهلال السعودي اعتذاره عن عدم مواجهة الأهلي بكأس السوبر المصري السعودي، لأبطال الدوري والكأس، والذي تم إقتراح موعد 8 نوفمبر لإقامته بعد مباحثات بين مسئولي اتحاد الكرة المصري والسعودي.

ونشر نادي الهلال بيانًا يعتذر فيه عن مواجهة الاهلي بسبب عدم التاكيد بشكل نهائي علي موعد المباراة وجاء البيان كالأتي :

"قررت إدارة نادي الهلال الاعتذار رسميًا عن مباراة السوبر السعودي المصري لأبطال الدوري التي تجمع بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري".

كما أكدت بأن سبب الإعتذار بسبب عدم التأكيد على الموعد المباراة، والذي اتفق عليه اتحاد البلدين.

وأضاف بيان الهلال "وتود إدارة النادي التأكيد على اعتزازها الكبير بالبطولة الأخوية التي تجمع الفرق السعودية بشقيقتها المصرية وترفض في الوقت ذاته أي تأخير لتحديد موعد إقامتها مما يربك تحضيرات الفريق في منافساته المقبلة كونها اعتادت على التعامل بإحترافية وفق منهجية إدارية واضحة المعالم".

الجدير بالذكر أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري قد أكد على أن المواعيد مقترحة وسيتم تأكيدها في الفترة المقبلة ولم يتم التأكيد علي الموعد حتي وقتنا هذا .

وكان من المقرر إقامة مباراة الزمالك واتحاد جدة بطلي الكأس في كلا البلدين يوم 6 نوفمبر بالقاهرة، على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، والهلال أمام الأهلي بطلي الدوري في كلا البلدين يوم 8 نوفمبر بالرياض، على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

 

 

 


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