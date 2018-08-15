طفل عمره عامان ونصف يدخن 40 سيجارة يوميا

اعتاد طفل إندونيسي تدخين 40 سيجارة يوميا، وهو في عمر سنتين ونصف فقط، وينتوي والديه الذهاب به إلى الطبيب على أمل أن يترك التدخين.

القصة بدأت عندما التقط «رابي أناندا بامونغكاس»، البالغ من العمر عامين ونصف، بقايا السجائر من كشك والدته في سوكابومي بإندونيسيا، وبطبيعة الحال اعتقد والداه في البداية أن الأمر «مضحك».

ووفقا لتقارير محلية إندونيسية، تطورت القصة بغضب الطفل وصراخه، عندما لم يحصل على السجائر!

وتقول مارياتي، والدة الطفل البالغة 35 عاما: «اعتاد طفلي على التدخين أثناء شرب القهوة وتناول الكعك»، وأضافت: «لقد كان يدخن كل يوم لمدة شهرين تقريبا، وإذا لم أمده بسجائر؛ فإن طفلي يكون غاضبا».

وتستكمل الأم: «إذا لم يحصل (رابي) على سجائر فإنه لا يستطيع النوم، ويبدأ في الهياج والبكاء»، وأشارت إلى أن «(رابي) يكلفها كثيرًا هي ووالده، بسبب شراء السجائر له»، متابعا أنه يحب أن يفعل ذلك طوال اليوم، ويمكنه أن يدخن حوالي 40 سيجارة يوميا.

«مصباح الدين»، والد الطفل، هو أيضا مدخن، لكنه يبلغ 40 عاما، لا يسمح لطفله بالقيام بما يريد تماما، ويقول: «أنا لا أدخن في كثير من الأحيان، أنا أدخن فقط في العمل»، مضيفًا أن طفله عندما يدخن يحب شرب فنجان من «الموكاتشينو».

يذكر أن إندونيسيا تتمتع بأحد أعلى معدلات التدخين في العالم، ولاسيما بين الشباب، حيث يقدَّر أن 9% من الأطفال دون سن 18 عامًا يدخنون بانتظام.

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