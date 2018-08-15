موجة الحر تكشف عن آثار مدفونة في بريطانيا

ذكر تقرير، اليوم الأربعاء، أن الطقس الحار والجاف القياسي في بريطانيا ساعد في الكشف عن مزرعة رومانية ومستعمرات ما قبل التاريخ واشياء أثرية أخرى كانت مخبأة أو حتى غير معروفة للخبراء.

وتظهر الصور، التي تم التقاطها من الجو ونشرتها منظمة "إنجلترا التاريخية" المدعومة من الحكومة ،العديد من المواقع المطمورة المحددة بأشكال الزراعة السطحية أو علامات المحاصيل بما في ذلك مستعمرة ما قبل التاريخ في لانسالاس في مقاطعة كورنوال بجنوب غرب البلاد حيث تم الإبلاغ عن العشرات من الاكتشافات الجديدة الأخرى.

وفي اينشام في أوكسفوردشير بغرب لندن، كشفت علامات المحاصيل عن نصب جنائزية يعود تاريخها إلى ستة آلاف عام قبل الميلاد.

وقالت هيئة "إنجلترا التاريخية" إن موقع اينشام كان محميا بالفعل، ولكن كان هناك "سمات مثل دوائر من الحفر التي لم تكن ظاهرة لسنوات".

وقال دانكان ويلسون، الرئيس التنفيذي للمنظمة: "اتاحت هذه الموجة الحارة الظروف المثالية لعلماء الآثار الجويين لرؤية ما تحت التربة، نظرا لأن علامات المحاصيل تتحدد أفضل بكثير عندما تكون التربة أقل رطوبة".