تعاون ثنائي بين «مصر» و«أنجولا» في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة

استقبل، مساء أمس الثلاثاء، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وزير الطاقة والمياه الأنجولي، جويا بابا تسي بورجس، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأشاد «شاكر»، في بداية اللقاء، بالعلاقات المصرية الأنجولية المتميزة، وتم خلال اللقاء استعراض إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، معربا عن استعداد القطاع لتقديم الدعم الفني لدولة أنجولا وتلبية احتياجات الجانب الأنجولي وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده، مؤكداً على دعم الحكومة المصرية لدولة أنجولا في جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصري متاحة لخدمة قطاع الكهرباء في أنجولا.

وأوضح أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وخلال اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في عدد من المجالات من بينها تقديم الجانب المصري المساعدات الفنية لإقامة محطات طاقة شمسية بتكنولوجيا الخلايا الفوتوفلطية للقرى النائية المتصلة بالشبكة وغير المتصلة ونظام الهجين (شمسي - ديزل) لزيادة الإمداد بالكهرباء بدولة أنجولا، تبادل الخبرات وتقديم الدعم في مجالات (إنتاج - نقل - توزيع) الكهرباء والطاقة المتجددة، إعداد دراسات جدوى لمشروعات الطاقة الكهربائية وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تأهيل محطات توليد الكهرباء (الحرارية والمائية)، وكذلك التعاون في مجال البحث والتطوير من أجل الدفع بصناعة الطاقة المتجددة.

وتشمل مذكرة التفاهم أيضاً تنظيم برامج إدارية وفنية ودورات تدريبية خاصة في مجالات تقليل الفقد وترشيد وكفاءة الطاقة، ودعم جهاز مرفق تنظيم الكهرباء الأنجولي وهيكلة أسعار تعريفة الكهرباء، واتفاقيات شراء الطاقة، والعدادات مسبقة الدفع والشبكات الذكية، تخطيط وتصميم وتنفيذ المشروعات في مجالات إنتاج الكهرباء من الطاقة (التقليدية - المتجددة) ونقل وتوزيع الكهرباء، وتشغيل وصيانة المحطات وشبكات النقل وتوزيع، وكذلك نماذج وآليات مشاركة القطاع الخاص لمشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص (المصري والأنجولي) للاستثمار في مجال التصنيع المحلي للمعدات والأجهزة عالية الكفاءة، وتنفيذ المشروعات الكهربائية.

وأشاد الوزير الأنجولي بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات، كما أشاد بإمكانيات التصنيع المحلي والتي قد تعرف عليها من خلال عدد من الزيارات الميدانية التي قام بها خلال زيارته لمصر لمصانع التصنيع المحلي لمهمات الكهرباء والطاقة المتجددة، كما تضمنت الزيارة أيضاً لبعض المعالم السياحية والثقافية على أرض مصر.

وأعرب عن رغبة بلاده في الاستفادة من خبرات قطاع الكهرباء والطاقة المصري سواء من خلال إعداد دراسات الجدوى أو من خلال تقديم الدعم الفني أو من خلال مشاركة القطاع الخاص والشركات المصرية لإقامة المشروعات على أرض بلاده، موضحا أنه سيتم توفير كافة التسهيلات والتيسيرات للشركات المصرية للعمل بأنجولا.

وجدير بالذكر أن وفد رفيع المستوى من قطاع الطاقة الأنجولي قام بزيارة لمصر خلال الفترة من 8 وحتى 12 أبريل 2018، وتم عقد عدد من اللقاءات مع مسئولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتم تحديد مجالات التعاون المشتركة بين البلدين.

وتأتي مثل هذه اللقاءات تفعيلا لسياسة الحكومة المصرية ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية لتحقيق النفع لكافة الأطراف والاستفادة من الإمكانات الكهرومائية الهائلة الموجودة بالقارة السمراء.