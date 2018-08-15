ألمانيا ترحل 46 أفغانيا بعد رفض طلباتهم باللجوء

وصلت طائرة إلى العاصمة الأفغانية كابول، صباح اليوم الأربعاء، على متنها 46 طالب لجوء أفغانيا رُفضت طلباتهم وجرى ترحيلهم من ألمانيا، حسبما قال مسؤولون بالمطار لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ».

وهذه هي عملية الترحيل الجماعي رقم 15 من هذا النوع منذ ديسمبر 2016. وبشكل إجمالي، تم ترحيل 350 أفغانيا قسرا إلى كابول بعد رفض طلبات لجوئهم.

وفي الشهر الماضي، انتحر طالب لجوء أفغاني بعد عودته إلى العاصمة الأفغانية، بعد أن رفضت السلطات الألمانية منحه اللجوء. وقد أمضى 8 أعوام في ألمانيا قبل إعادته قسرا.

وتجري عمليات الترحيل وسط تدهور للوضع الأمني في أفغانستان.

وترفض حركة «طالبان» الجلوس على طاولة المفاوضات مع الحكومة وتكثف الهجمات ضد الحكومة وقوات الأمن. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنظيم «داعش» يزيد هجماته في المناطق الحضرية.

وذكر وزير الدفاع الأفغاني، يوم الاثنين، أن معارك ضارية في إقليم غزني شرقي أفغانستان أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 130 شخصا على مدى عدة أيام.