تسبب وجود البرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة وأي سي ميلان السابق بجانب أسطورة كرة القدم الأيرلندية، روبي كين، نجم توتنهام، وليفربول السابق، لتحليل مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الجولة الثالثة من الدوري في انتقادات واسعة نظرًا لعدم معرفتهم بالدوري المصري، وهو ما دفع العديد من الجمهور أو المحللين لإنتقاد تواجدهم.

قناة بيراميدز قد استضافت عدة نجوم عالميين مع بداية الدوري لتحليل مباريات الفريق، أبرزهم جون تيري القائد السابق لتشيلسي ومنتخب إنجلترا، إضافة إلى روبرتو كارلوس أسطورة ريال مدريد، ومنتخب البرازيل، والذي حلّل مباراة بيراميدز والإنتاج من الأستوديو، كما ظهر الإنجليزي الآخر جيرماين جينيس، ومواطنه ليس فيرديناند.

ما بين مؤيد ومعارض لهذه التجربة، كان لعدد من مدربين ونجوم الكرة المصرية رأيهم في التجربة الجديدة بتحليل هؤلاء النجوم للدوري المصري.

في البداية تحدث علي ماهر المدير الفني لنادي سموحة، عن تجربة النجوم وتحليليهم للدوري قائلا : " تواجد نجوم عالمية بحجم رونالدينيو وروبرتو كارلوس، هي إضافة كبيرة بالطبع، فهي بمثابة إضافة فنية وتسويقية للدوري المصري، بشكل عام".

وأضاف:" هناك جمهور كبير يتابع هؤلاء النجوم وهو ما نبحث عنه أن نسلط الضوء على الدوري المصري، وهي تعتبر رسالة للعالم ان مصر بلد أم وأمان، وخطوة لعودة الجمهور للمدرجات، بعد تواجد نجوم عالميين في مصر وتحليلهم للدوري".

وتابع:" الإضافة ليست تسويقية فقط، فهولاء النجوم لعبوا في دوريات كبرى ولديهم من الخبرة والمعلومات ما يؤهلهم لتحليل المباريات، فعند مشاهدة لاعب بحجم رونالدينيو يحلل مباراة فبالطبع سينصت الجميع لأنه باختصار واحد من أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم".

وواصل :" المكاسب التي حققها وجودهم ايضًا ان أصبح هناك قناة في الدوري المصري تجذب نجوم عالميين، على خطى القنوات الكبرى، وذلك كما يحدث في البطولات الكبرى مثل كأس العالم، والذي يتواجد بها نجوم كبار".

خالد جلال المدير الفني السابق لنادي الزمالك تحدث عن هذه التجربة قائلا : "تواجد نجوم عالميين في الدوري المصري يحقق بالطبع استفادة تسويقية كبيرة، خاصة أن الدوري المصري يحتاج حاليًا الى دفعة للأمام من أجل زيادة المتابعة الجماهيرية، بالإضافة الى الاستفادة الفنية التي يحققها تواجدهم".

وأضاف: " كمدرب سأتابع نجم كرونالدينيو في التحليل فهو لاعب كبير، ورأيه في تحليل المباريات سأهتم به، بغض النظر عن كونه ليس لديه خبرة في التحليل، لكنه نجم كبير".

وتابع : "تجربة نجوم عالميين في تحليل الدوري المصري ستعود بالنفع على البطولة، فسيكون محط أنظار اللاعبين الأجانب أصحاب المستويات المتميزة".

أما ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر فكان له رأي مختلف، حيث أكد ان الاستفادة تسويقيًا أكثر من كونها فنيًا، حيث قال: " نجوم عالميين يقوموا بتحليل الدوري هو بالطبع شيء جيد، ولكن الإضافة الفنية تكون عندما يتواجد هؤلاء النجوم بتحليل المباريات بشكل دائم وليس في مباراة واحدة، فمتابعة المباريات سيمنحهم معرفة أكبر بلاعبين الدوري المصري وطريقة اللاعب بشكل ادق وهو ما نرغب بتواجده".

وأضاف:" نحتاج ان نستفيد بشكل أكبر من هؤلاء النجوم تسويقيًا للدوري".

علاء عبدالعال المدير الفني للداخلية، أكد أن التجربة هي مجرد "شو إعلامي" وليس هناك إستفادة فنية من نجوم لم يسبق لها التحليل من قبل، حيث قال :" تواجد رونالدينيو وكارلوس هو مجرد شو إعلامي ليس أكثر، وليس به أي استفادة فنية نظرًا لان هؤلاء النجوم ليس لديهم معرفة بالدوري المصري، بالإضافة لأنهم لم يسبق لهم التحليل أو الدخول في عالم التدريب من قبل".

وأضاف : "الاستفادة هي وجود قناة تنقل الدوري المصري يتواجد بها نجوم عالميين، أسوة ببعض القنوات الكبيرة، وهو ما سيحقق الإفادة بالطبع للدوري تسويقيًا وسيجعله محط أنظار متابعي ومحبي هؤلاء النجوم".

أما عبد الظاهر السقا نجم المنتخب المصري السابق تحدث عن هذه التجربة قائلا : " الهدف الأساسي من تواجد هؤلاء النجوم هو زيادة عدد المتابعين للقناة التي تستضيفهم، وهذا أمر طبيعي من أجل لفت الأنظار ويحدث في كل انحاء العالم، ولكنني أرى ان هذا الأمر لن يقدم إفادة فنية نظرًا لعدم تواجدهم كمحللين من قبل",

وأضاف : " الإضافة هي بالطبع تسويقية فجديد علينا ان نرى نجوم عالميين يحللوا الدوري المصري، فهو أمر لم نعتاد عليه، وهذا ما نريده لإستفادة تسويقيًا للدوري المصري".

وتابع:" يجب ان يتم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تواجدهم ووضع خطة لزيارتهم عدد من الأماكن، حتى نبعث من خلالهم رسالة أن مصر بلد الأمن والأمان".

وأتم:" هذه التجربة تستحق ان نأخذ الشيء الإيجابي فقط منها فهي لن تضرر أحد، كرة القدم تستطيع ان توصل من خلالها العديد من الأشياء مثلما حدث في روسيا، والتي حققت استفادة كبيرة من كأس العالم ومن تواجد النجوم الكبار وهو ما نأمل ان نحققه من خلال تواجد نجوم عالميين حتى وان كانت فترة قصيرة".