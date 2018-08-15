البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين شمال غرب غزة

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، النار صوب مراكب الصيادين قبالة سواحل شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان، إن الزوارق الحربية الإسرائلية أطلقت النار على عدة مراكب خلال عملها في منطقة الصيد المسوح بها دون الإعلان عن وقوع إصابات.

يأتي ذلك بالرغم من أن الاحتلال كان قد قرر أمس توسيع مساحة الصيد إلى 9 أميال بحرية في غزة، وقالت نقابة الصيادين في غزة أمس: "قد تم إعلامنا من قبل وزاره الزراعة بأن الاحتلال الاسرائيلي سيوسع مساحة الصيد من ثلاثة أميال بحرية إلى تسعة أميال بحرية ابتداء من صباح غد الأربعاء الموافق 15-8-2018، وتكون تلك المساحة محصورة من وادي غزة (وسط القطاع) إلى حدود رفح الجنوبية (جنوبا)، وفي تلك الحالة تستثنى كل المناطق شمال وادي غزة".

وأعربت النقابة عن أسفها الشديد؛ معللة: "رغم أن كل توسيع في مساحة الصيد من المفترض أن يصب في مصلحة الصياد إلا أن ذلك التوسيع غير كاف لأربعة آلاف صياد وأكثر من ألف مركب متنوعة الأحجام لتعمل في تلك المنطقة، والأجدر بالاحتلال أن يرفع بطشه وغطرسته من على الصيادين ويترك الصياد بالعمل بحرية في العشرين ميلا بحريا المتفق عليها من قبل".