الأربعاء 15 أغسطس 2018 10:14 م القاهرة القاهرة 28.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

سيسكا موسكو الروسي يستعير فالسيتش من إيفرتون

لندن - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 9:58 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 9:58 م

 

انضم نيكولا فالسيتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون الإنجليزي، إلى فريق سيسكا موسكو الروسي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي" الرياضية، فأن فالسيتش /20 عاما/ خاض 19 مباراة مع إيفرتون في أول مواسمه مع الفريق بعد ما انضم إليه من نادي هايدوك سبليت الكرواتي.

والآن سيقضي فالسيتش الموسم الجديد مع سيسكا، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الروسي خلف لوكوموتيف موسكو.

ومن الممكن أن يخوض فالسيتش أول مباراة له مع سيسكا موسكو يوم السبت المقبل أمام فريق أرسنال تولا.

في المقابل يلتقي فريق ايفرتون مع ساوثهامبتون يوم السبت في أول مباراة يخوضها الفريق على أرضه بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك