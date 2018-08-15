الأربعاء 15 أغسطس 2018 11:44 م القاهرة القاهرة 28.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟

النتـائـج تصويت

معسكر مغلق للإسماعيلي استعدادا للاتحاد

عمر علام
نشر فى : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 11:33 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 11:33 م

 

دخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في معسكر مغلق مساء اليوم عقب المران الرئيسي، ضمن البرنامج التحضيري لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل علي ستاد الإسكندرية بالجولة الثالثة من مباريات الدوري الممتاز.

ويخوض لاعبو الدرويش المران الأخير غدًا الخميس في العاشرة والنصف صباحًا قبل أن يسافر الفريق إلي الإسكندرية للمبيت بأحد فنادق هناك.

ويسعي أبناء المدرب الجزائري خير الدين بن مضوي للفوز واقتناص الثلاث نقاط، لتحسين ترتيبهم في جدول الدوري العام بعد تعادلين خلال أول جولتين.

ويحتل الدراويش المركز الـ13 برصيد نقطتين، بينما يأتي الاتحاد في المركز الـ16 برصيد نقطة واحدة.

 

 

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك