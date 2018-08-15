معسكر مغلق للإسماعيلي استعدادا للاتحاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في معسكر مغلق مساء اليوم عقب المران الرئيسي، ضمن البرنامج التحضيري لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل علي ستاد الإسكندرية بالجولة الثالثة من مباريات الدوري الممتاز.

ويخوض لاعبو الدرويش المران الأخير غدًا الخميس في العاشرة والنصف صباحًا قبل أن يسافر الفريق إلي الإسكندرية للمبيت بأحد فنادق هناك.

ويسعي أبناء المدرب الجزائري خير الدين بن مضوي للفوز واقتناص الثلاث نقاط، لتحسين ترتيبهم في جدول الدوري العام بعد تعادلين خلال أول جولتين.

ويحتل الدراويش المركز الـ13 برصيد نقطتين، بينما يأتي الاتحاد في المركز الـ16 برصيد نقطة واحدة.