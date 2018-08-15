هشام العسكري: نستخدم الأقمار الصناعية لترشيد المياه

قال استاذ الاستشعار عن بعد الدكتور هشام العسكري، إن مصر ليست بمعزل عن التغيرات المناخية التي تحدث في العالم، مشيرًا إلى أن هذه التغيرات تؤثر على منسوب المياه في مصر، ونحاول من خلال تقنيات الأقمار الصناعية ترشيد المياه وبحث سبل الاستفادة منها بكل الأشكال.

وأضاف العسكري، خلال مؤتمر صحفي لوزارتي الهجرة والري، اليوم الأربعاء، لإعلان نتائج مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، الذي عقد أخيرًا بالأقصر، أن الزراعات الدقيقة مهمة في العالم لتقليل فجوة الاحتياج للمياه بجانب الفجوة الغذائية، مشيرا إلى أننا نستطيع أن نعرف مدى مقدار احتياج النبات من المياه أو السماد أو الكشف عن الأمراض النباتية باستخدام تقنيات الأقمار، لافتا إلى أن هناك دول بجانبنا حققت طفرة من استخدام هذه التكنولوجيا.

وتابع أن العاصفة الترابية التي حدثت بمصر وبعدها حدث سقوط أمطار بغزارة قمنا بعمل التحليلات لهذه الظواهر واستطعنا التنبؤ بتحركات العواصف وسقوط الأمطار، مشيرا إلى أن المناخ في العالم يحركه أمران الغازات والعواصف الترابية.