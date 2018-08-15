محافظ شمال سيناء لـ«الشروق»: لن أتردد في إحالة أي مخطىء للجهات المعنية

قال اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إنه لن يتردد في إحالة أي مخطىء إلى الجهات المعنية، وطالب لجان حصر أراضي منطقة الشريط الحدودى برفح، ولجان تلقى الطلبات الخاصة بالتعويضات، بضرورة الالتزام بالشفافية في حصر وتقدير التعويضات، والصرف حسب الأولوية دون محاباة لأحد.

وطالب المحافظ، في تصريحات لـ«الشروق»، عقب الاجتماع، اللجان بالالتزام بالطلبات المقدمة وانطباق الشروط الخاصة بها على الحالات المتضررة والمتقدمة بطلبات صرف التعويض، وإحالتها إلى اللجان الأخرى طبقا للشروط المحددة.

وشدد على ضرورة التزام الجميع بالجدية والشفافية، مؤكدا أنه غير مسموح بأى تجاوز أو خطأ.

حضر الاجتماع كل من مديرى عموم الزراعة، التنمية والتوطين، الشئون المالية، التخطيط العمرانى، الإسكان، الشئون القانونية، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمستشار القانونى للمحافظة.