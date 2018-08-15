الزمالك يواجه بتروجت وديًا الأحد

أكد أيمن حافظ رئيس الجهاز الإدارى بنادي الزمالك، أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى، وافق على خوض مباراة ودية أمام فريق بتروجت يوم الأحد المقبل في ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة.

وأضاف حافظ أن المباراة الودية تأتى في إطار استعدادات الزمالك لمواجهة فريق نجوم المستقبل ببطولة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها يوم ٢٧ أغسطس الحالي.

ومن المقرر أن يشرك جروس في المباراة الودية أمام بتروجت اللاعبين البعيدين عن المشاركة والبدلاء وكذلك العائدون من الإصابة، للاطمئنان عليهم تمهيدا للاستعانة بهم فى الفترة المقبلة.

يذكر أن الزمالك سيواجه فريق مصر المقاصة فى الدوري الممتاز مساء غد الخميس فى استاد السويس.