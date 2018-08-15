إخلاء سبيل «إسلام خرم» في قضية «مكملين 2» بكفالة 2000 جنيه

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، إخلاء سبيل الناشط إسلام الرفاعي، الشهير بـ«إسلام خرم»، بكفالة ألفي جنيه على ذمة التحقيقات، في قضية «المحور الإعلامي لجماعة الإخوان»، والمعروفة باسم «مكملين 2».

كانت نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس إسلام الرفاعي، الشهير بـ«إسلام خرم»، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في قضية «المحور الإعلامي لجماعة الإخوان»، والمعروفة باسم «مكملين 2».

ووجهت النيابة لـ«خرم» تهمتي: الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد.

وتضم القضية إلى جانب «خرم»، 63 متهما آخرين، أبرزهم: محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، والصحفيين حسام السويفي، وأحمد عبد العزيز، ورشا ماهر.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على «إسلام خرم» أواخر شهر نوفمبر الماضي، وتم عرضه على النيابة، التي قررت حبسه احتياطيا.