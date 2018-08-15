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وردة: خطوة تفصلنا عن الحلم

محمد عبد المحسن
نشر فى : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 5:35 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 5:35 م

علق عمرو وردة نجم المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف باوك اليوناني، على الفوز الذي حققه فريقه مساء أمس الثلاثاء أمام سبارتك موسكو الروسي ضمن الأدوار التمهيدية المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وكتب وردة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاحتماعي «تويتر»: «خطوة واحدة تفصلنا عن التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا».

وكان وردة، قد قال في تصريحات صحفية عقب مباراة فريقه أمس: «كانت لدينا القدرة على تخطي تلك المباراة لأننا نادٍ كبير، وعائلة كبيرة، وعملنا بجهد".

وشدد وردة على صعوبة مواجهة بنفيكا البرتغالي في الدور التمهيدي الفاصل المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، لكنه أكد قدرة فريقه على تجاوز هذه العقبة.


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