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بيل يقود هجوم ريال مدريد أمام أتليتكو بالسوبر الأوروبي

علاء العزب
نشر فى : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 8:17 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 8:18 م

أعلن جولين لوبيتيجي المدير الفني لريال مدريد عن تشكيلة الفريق التي ستواجه  أتليتكو مدريد خلال نهائي السوبر الأوروبي، في مدينة تالين عاصمة استونيا، والتي تنطلق في الساعة الـ9 بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل الفريق الملكي كالاتي :

حراسة المرمي: كيلور نافاس

خط الدفاع: مارسيلو- سيرجيو راموس- رافائيل فاران- داني كارفخال  .

خط الوسط: كاسيميرو- توني كروس- إيسكو.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو- جاريث بيل- كريم بنزيما.

جدير بالذكر أن مباراة السوبر الأوروبي  تقام بين بطل دوري أبطال أوروبا ( ريال مدريد) وبطل السوبر الأوروبي ( أتليتكو مدريد) قبل بداية الموسم المحلي.


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