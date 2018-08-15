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10ألاف مشجع لمباراة المصري والهلال السوداني بالكونفيدرالية

بورسعيد - ايهاب ابو المعاطى
نشر فى : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 9:43 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 9:46 م

 

تلقت ادارة النادى المصري خطاب رسمي من وزارة الداخلية تخطره بالموافقة على حضور عشرة ألاف مشجع لمباراة الفريق البورسعيدي أمام ضيفه الهلال السودانى بكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وسيستضيف المصري نظيره الهلال يوم الأربعاء 29 أغسطس الجاري، على ستاد بورسعيد ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للكونفدرالية.

وأتمت إدارة النادي إجراءات طبع تذاكر المباراة، على أن يتم الحجز الألكتروني خلال منتصف الأسبوع المقبل، فيما سيتم طرحها للبيع إعتبارا من يوم السبت 25 من الشهر الجاري.

ويحتل المصري قمة المجموعة الثانية بالكونفدرالية برصيد 8 نقاط، فيما نهضة بركان المغربي في المركز الثاني بـ7 نقاط، والهلال السوداني ثالثًا بثلاث نقاط، ويتذيل يونياو دو سونجو الموزمبيقي الترتيب بنقطتين.


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