مقتل 67 شخصا في كارثة فيضانات ولاية كيرالا الهندية

قال مسؤولون، إن حصيلة قتلى الحوادث الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في ولاية كيرالا بجنوب الهند ارتفعت إلى 67 قتيلاً، حيث سجلت 24 حالة وفاة، اليوم الأربعاء فقط.

ووضعت سلطات الولاية الوكالات المحلية، على أعلى مستوى من الاستعداد لمواجهة ما اتضح أنها أسوأ أمطار غزيرة تضرب الولاية منذ قرابة قرن.

وتعرضت ولاية كيرالا للأمطار الغزيرة، منذ 8 أغسطس، وقد غرق معظم الضحايا أو سقطوا جراء انهيارات أرضية.

وقال مسؤول في غرفة التحكم بإدارة الكوارث في الولاية عبر الهاتف: "الوضع قاتم وكان معظم الوفيات التي تم الإبلاغ عنها، اليوم الأربعاء، مرتبط بسقوط الأمطار، وكانت (منطقة) مالابورام الأكثر تضررا حيث شهدت وفاة 11 شخصًا من بين 24 شخصًا لقوا حتفهم اليوم".

وأوضح، أن "عدد الأشخاص الذين تم اجلاؤهم من المناطق المنخفضة إلى الملاجئ الحكومية ازداد أيضًا إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 86 ألف شخص".

وأضاف، أن المطار في كوتشي، المدينة الأكثر ازدحامًا في ولاية كيرالا، سيظل مغلقا حتى يوم السبت المقبل بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها.