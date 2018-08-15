سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أخلت السلطات التركية اليوم الأربعاء، سبيل عسكريين يونانيين كانا محبوسين لديها على خلفية دخولهما منطقة عسكرية محظورة في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد.

وذكرت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، أنه عقب استكمال الإجراءات الرسمية، توجه العسكريان إلى ولاية تكيرداغ المجاورة، حيث من المنتظر أن يستقلا طائرة تأخذهما إلى بلادهما.

وكانت محكمة في أدرنة قررت أمس إخلاء سبيل العسكريين ومواصلة محاكمتهما طليقين.

ويواجه العسكريان تهمتي «محاولة التجسس العسكري» و«دخول منطقة عسكرية محظورة»، وذلك إثر توقيفهما من قبل قوات حرس الحدود التركية بعد دخولهما منطقة «بازار كولا» التابعة لأدرنة في مارس.

وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، أشاد أمس بإطلاق سراح الجنديين، وقال إن من شأن هذا أن «يساهم في تعزيز الصداقة وعلاقات حسن الجوار والاستقرار في المنطقة».

ونفى الجنديان الاتهامات الموجهة لهما، وقالا إنهما عبرا الخط الفاصل بين البلدين عن طريق الخطأ.

والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتسيبراس في يوليو على هامش قمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» في بروكسل، حيث أثارت أثينا قضية العسكريين.

وتسعى تركيا إلى استعادة 8 من جنودها كانوا فروا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب ضد أردوغان في يوليو من عام 2016.