مسؤول عراقي: تحالف «القرار» لم يتفق على مرشح لرئاسة البرلمان

أكد القيادي في تحالف القرار العراقي، أحمد الجربا، اليوم الأربعاء، أن التحالف لم يتفق بعد على مرشح لرئاسة البرلمان.

وقال "الجربا"، في بيان له حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية: "إن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعا بين أعضاء وقيادات تحالف القرار لاختيار مرشح لرئاسة البرلمان، يحظى بتأييد وثقة ممثلي المحافظات بصورة خاصة والشركاء السياسيين في الكتل الشيعية والكردية بصورة عامة، وبما يخدم المصلحة العامة للشعب العراقي ويدافع عن حقوقهم وتطلعاتهم في حياة حرة كريمة".

يُذكر أن عددا من وسائل الإعلام قد أعلنت أمس الثلاثاء أنه تم ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان، فيما نفى القيادي بتحالف القوى خالد المفرجي تلك الأنباء، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات.