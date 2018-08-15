رفع حالة الطوارئ بالقليوبية لاستقبال عيد الأضحى المبارك

رفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، حالة الطوارئ بجميع القطاعات والمديريات الخدمية؛ لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، إنه تقرر 30 مجزرًا طوال أيام عيد الأضحى المبارك مجانا أمام المواطنين لذبح الأضاحي وتشكيل لجنة من الطب البيطري والصحة؛ للتأكد من سلامتها، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة، فضلا عن قيام مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف، وقيام بنك الدم المركزي بتوفير الأرصدة الاحتياطية الكافية من الدم ومشتقاته وذلك خلال فترة إجازة العيد.

وشدد المحافظ على انعقاد غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة وغرف العمليات الأخرى بالأحياء والمديريات والجهات المختلفة بشكل دائم ومستمر على مدار الـ24 ساعة؛ لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات للتعامل الفوري معها ورصد أي حالات طارئة؛ تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة.

وقرر المحافظ، إلغاء كافة الإجازات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة وتواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمكاتبهم خلال فترة إجازة عيد الأضحى، والتصدي بكل قوة للتعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين؛ لقضاء أوقات ممتعة بالمتنزهات.

وأكد المحافظ، أنه أصدر تعليمات مشددة لمدير مديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على شوادر اللحوم والمحال التجارية؛ لمتابعة الأسعار والتأكد من توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء قبل العيد وبأسعار تنافسية.

وأشار إلى، أنه تم تكليف مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية الصحة بتكثيف جهودهما لمراقبة المجازر؛ للتأكيد وضمان جودة وصلاحية اللحوم المذبوحة؛ للحفاظ على صحة المواطنين.

وكذلك تشدد الرقابة على محال بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة؛ للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وأن العاملين

بها ملتزمون بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية ويحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

كما أمر المحافظ بتكثيف الحملات المرورية على الحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات؛ لمتابعة الأغذية المعروضة وطريقة عرضها والوقوف على مدى صلاحيتها وكذلك ضرورة تواجد طاقم إداري وفني بمرافق مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والمستشفيات العامة والمركزية والقروية، والوحدات الصحية، وأماكن التجمعات الجماهيرية في مواقعهم طوال أيام إجازة العيد وقيامهم بأداء الدور المنوط بهم لتفقد أعمال المرافق للتأكد من سلامتها.