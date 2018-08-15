25 قتيلا في تفجير انتحاري بالعاصمة الأفغانية

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية ومصادر أمنية، مقتل ما لا يقل عن 25 شخصًا، وإصابة 35 آخرين، جراء تفجير انتحاري استهدف مركزًا تعليميًا وسط العاصمة كابول.

وأكد سالم ألمس، من شرطة العاصمة، اليوم الأربعاء، أن انتحاريًا نفذ الهجوم الذي وقع غربي المدينة ذي الأغلبية الشيعية.

وقال وحيد الله مجروح، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع، وجرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) عادة ما يستهدف الأقلية الشيعية في أنحاء البلاد.

ويأتي الهجوم بعد ثلاثة أسابيع من مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا وإصابة 107 آخرين جراء قيام انتحاري بتفجير نفسه عند مدخل مطار المدينة.

وشهدت العاصمة الأفغانية 16 هجوما تسببت في مقتل أكثر من 240 شخصا منذ يناير الماضي.