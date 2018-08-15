مستشارة سابقة لترامب تتعهد بكشف فساد حملته الانتخابية

ــ أوماروسا: الرئيس الأمريكى كان على علم بقرصنة رسائل الديمقراطيين قبل تسريبها

تعهدت المستشارة السابقة فى البيت الأبيض، أوماروسا مانيجولت نيومان، أمس، بالكشف عن الفساد الذى شهدته الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب وكذلك البيت الأبيض، مشيرة إلى أن ترامب كان على علم بشأن (قرصنة) الرسائل الإلكترونية الخاصة بالحزب الديمقراطى قبل أن يقوم موقع ويكليكس بتسريبها خلال الانتخابات الرئاسية.

وقالت أوماروسا، فى مقابلة مع شبكة «إم.إس.إن.بى.سى» الأمريكية، إن ترامب بالتأكيد كان على علم بشأن (قرصنة) الرسائل الإلكترونية الخاصة بالحزب الديمقراطى قبل أن يقوم موقع ويكليكس بتسريبها خلال فترة الانتخابات الرئاسية عام 2016، مشيرة إلى أن مسئولى الحملة تلقوا توجيها بالتركيز على تلك الرسائل مع اقتراب نهاية الانتخابات ليكون تأثيرها أشد وقعا.

ورفضت أوماروسا تأكيد ما إذا كان إدعائها يثبت وجود قناة خلفية بين ترامب و«ويكليكس»، ولكنها أشارت إلى أنها «ستكشف الفساد الذى وقع فى الحملة وكذلك داخل البيت الأبيض».

يشار إلى أن المسئولين الأمريكيين ربطوا بين تلك الرسائل ومحاولة روسيا التدخل فى الانتخابات، حيث اتهمت وزارة العدل الأمريكية 12 من «رجال المخابرات» الروسية باختراق حواسيب الحزب الديمقراطى.

فى غضون ذلك، رفعت حملة ترامب التى تستعد لترشيحه لفترة جديدة فى 2020 شكوى ضد أو ماروسا لأنها انتهكت اتفاق حفظ السرية الذى وقعت عليه عام 2016 مع حملة ترامب.

من جهة أخرى، رفض البيت الأبيض، أمس، استبعاد احتمالية وجود تسجيلات تثبت أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تلفظ بلفظ عرقى فى إشارة إلى الأمريكيين من أصل إفريقى، وذلك ردا على ما ذكرته أوماروسا فى كتابها الجديد «المعتوه».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز: «لا أستطيع أن أضمن أى شىء»، مشيرة إلى أنها «لم توجود معه فى كل مكان»، ولكنها «لم تسمعه قط ينطق تلك الكلمة»، بحسب صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.