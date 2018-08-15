لرئيس اليمنى يغادر القاهرة متوجها إلى الرياض

غادر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادى، مطار القاهرة، اليوم الأربعاء، متوجهًا إلى الرياض، وبرفقته وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، ووزير الإعلام معمر الإرياني وعدد من مستشاريه بعد زيارة لمصر استمرت 3 أيام.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد إلتقى الرئيس اليمنى خلال الزيارة ، وعقد معه مؤتمرًا صحفيًّا أكدا فيه أهمية التعاون المصري اليمني في مواجهة أي تهديد لأمن المنطقة والبحر الأحمر، كما وقّعا اتفاقية تعاون بين البنكين المركزيين المصري واليمني.

وتعد هده الزيارة الثالثة للرئيس هادي إلى مصر، حيث كانت الأولى في مارس 2015، والثانية في أغسطس من نفس العام.