الهند ترسل أول مهمة مأهولة للفضاء بحلول 2022

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، عن أن بلاده سترسل أول مهمة مأهولة إلى الفضاء بحلول 2022، ما سيجعلها إحدى أوائل الدول التي تقدم على هذه الخطوة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه «مودي» في آخر احتفال بيوم الاستقلال قبل الانتخابات العامة المقررة مطلع العام المقبل.

وسبق أن أطلقت الهند عشرات الأقمار الصناعية، معظمها لزبائن أجانب، في إطار مساعيها للحصول على نصيب أكبر في مجال صناعة الفضاء التنافسية التي يبلغ حجمها 300 مليار دولار، وفقا لوكالة «رويترز».

وتروج حكومة «مودي» لبرنامج الفضاء المحلي على أساس التكنولوجيا المنخفضة التكاليف نسبياً المستخدمة فيه.

ويشعر «مودي» بالتفاؤل إزاء برنامج أبحاث الفضاء في بلاده، وأثنى مرارا على جهود العلماء الهنود الذين نفذوا في 2014 مهمة منخفضة التكاليف لإرسال مسبار في مدار حول كوكب المريخ ونجحوا من المرة الأولى.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء الهندي في الخطاب -الذي ألقاه بمناسبة مرور 72 عاما على استقلال الهند- عن أن حكومته ستدشن نظام تأمين طبي للفقراء اعتباراً من 25 سبتمبر المقبل، مؤكدا «حان الوقت لكي نضمن حصول الفقراء على رعاية صحية جيدة وبأسعار مناسبة».