رائدا فضاء يبدآن مهمة تثبيت نظام تتبع للحيوانات على محطة الفضاء الدولية

بدأ رائدا الفضاء الروسيان، أوليج أرتيميف وسيرجي بروكوبيف، اليوم الأربعاء، مهمة سير في الفضاء لتثبيت جهاز في محطة الفضاء الدولية، مصمم لتتبع أنماط هجرة الحيوانات على الأرض.

وقال روب نافياس، المتحدث باسم مركز "جونسون سبيس سنتر" التابع لوكالة الفضاء الامريكية "ناسا" في هيوستون بولاية تكساس، إن رائدي الفضاء خرجا من المحطة الساعة 1617 بتوقيت جرينتش، حيث أن مهمة السير في الفضاء ستستمر حوالي سبع ساعات.

وتستخدم التجربة الألمانية الروسية المشتركة، المعروفة باسم "إيكاروس"، هوائيًا ومعدات لنظام تحديد المواقع العالمي، لدراسة أنماط الهجرة للحيوانات، مزودة بأجهزة استقبال.

وأفادت «ناسا» في بيان، إن "التجربة ربما تقدم بيانات بشأن كيفية انتقال الحيوانات من مكان إلى آخر، وكيفية تغير الكثافة السكانية للحيوانات مع مرور الوقت وكيفية انتشار الأمراض".

وبالإضافة إلى تجربة "إيكاروس" سينشر رائدا الفضاء أربعة أقمار صناعية صغيرة، بما في ذلك قمر سيقيم كيفية تجميع الأقمار الصناعية نفسها في المدار، وآخر سيقيس كثافة الفضاء، على حد قول نافياس في تلفزيون ناسا.

وأضافت، أنهما سيسترجعان عينات علمية من هيكل وحدة الخدمة.

يذكر، أن مهمة السير في الفضاء هي الأولى التي يقوم به بروكوبيف، منذ أن وصل إلى المحطة في يونيو الماضي، في مهمة تستمر نصف عام، في حين أن هذه المهمة هي الثالثة لأرتيميف.