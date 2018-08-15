قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة السمكية والحيوانية والداجنة، إن الوزارة تدرس زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان في يوم أو يومين في الأسبوع لـ20 أو 25 جنيهًا؛ لرفع دخل الحديقة وعمل التطوير اللازم، مشيرة إلى حاجة الحديقة إلى أكثر من 100 مليون جنيه لتطويرها.



وأضافت «محرز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن الدولة رصدت 35 مليون جنيه لتطوير الحديقة كمرحلة أولى، موضحة أن الدراسة هي التي ستحدد رفع التذكرة في يوم أو يومين فقط من الأسبوع بينما يبقى سعر التذكرة كما هو في باقي الأيام، على أن تحدد كذلك هذا اليوم، والذي سيكون الأقل في الإقبال على الحديقة من بين أيام الأسبوع، حتى لا يؤدي إلى عزوف المواطنين.



وأوضحت أن أسعار أكل الحيوانات وأعمال التطوير أسعارها مرتفعة، وهو ما تأمل الوزارة تغطيته من خلال رفع سعر التذكرة في يوم أو اثنين من أيام الأسبوع، مؤكدة أن هذا الأمر لن يؤثر على إقبال المواطنين لأنه لن يتم رفع سعر التذكرة في أيام العطلة الأسبوعية والإجازات الموسمية والعطلات الرسمية الأخرى.



وذكرت أنه إذا صادف أحد الأيام المحددة برفع التذكرة بها، إجازة رسمية أو أحد الأعياد فإنه سيتم وقف القرار في هذا اليوم وستباع التذكرة للمواطنين بالسعر العادي، منوهة بأن الوزارة تستهدف جذب كافة فئات المواطنين للحديقة.



وأشارت إلى عدم تغيير البنية الأساسية للحديقة من صرف ودخول للمياه منذ تأسيسها قبل 100 عام، موضحة أن الحديقة تحتاج إلى جهد كبير لتطويرها.



