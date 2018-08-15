شهد اجتماع اتحاد الكرة عصر اليوم الاربعاء في بدايته قيام اعضاء الجبلاية الاحتفال بعيد ميلاد هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

جميع اعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، حرصوا على حضور اجتماع اليوم والذي يشهد اختيار المدربين المقرر تعيينهم للعمل بالجهاز الفني المعاون للمدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، وغاب عن الاجتماع محمد أبوالوفا المتواجد حاليا بالسعودية لأداء مناسك الحج.

ومن المقرر أن يعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا مساء اليوم، لإعلان القرارات التي سيتخذها مجلس الإدارة بشأن أجيري وجهازه المعاون، حيث انحصرت ترشيحات المدربين لمنصب المدرب العام بين الثنائي ضياء السيد وهاني رمزي، بينما يتنافس على تدريب الحراس الثلاثي أيمن طاهر وطارق سليمان وأحمد ناجي، وعلى منصب مدير المنتخب إيهاب لهيطة ومحمد فضل وحمادة أنور وأيمن حافظ.