قال هاني التهامي، مدير أعمال الفنان جميل راتب، إن الأخير خرج من المستشفى التي كان بها في فرنسا، وأنه بحالة صحية جيدة، إلا أنه تعرض لانخفاض في الصوت مع استمرار قدرته على الكلام.



وأضاف «التهامي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مساء الثلاثاء، أن الأطباء في مصر أخبروا «راتب»، أن صوته قد يعود بصورة طبيعية، بينما الأطباء في فرنسا أكدوا أنه لن يعود لسابقه، بسبب كبر سنه وعدم إمكانية إجراء عمليات جراحية.



وأوضح أنه بحالة نفسية جيدة وأنه تقبل الوضع بصدر رحب وسيعود إلى القاهرة قريبًا، متابعًا: «خرجنا من المستشفى أمس، ونسير بكرسي متحرك وهناك صعوبة في الوقوف والحركة للفنان».



يذكر أن الفنان جميل راتب، دخل إلى المستشفى، قبل نحو شهر لإجراء بعض الفحوصات الطبية بعد تعرضه لأزمة في الأحبال الصوتية.



