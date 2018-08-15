الأربعاء 15 أغسطس 2018 2:17 ص القاهرة القاهرة 26.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. مدير أعمال جميل راتب يكشف تطورات حالته الصحية

الفنان جميل راتب
الفنان جميل راتب
أحمد العيسوي
نشر فى : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 1:29 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 1:29 ص
قال هاني التهامي، مدير أعمال الفنان جميل راتب، إن الأخير خرج من المستشفى التي كان بها في فرنسا، وأنه بحالة صحية جيدة، إلا أنه تعرض لانخفاض في الصوت مع استمرار قدرته على الكلام.

وأضاف «التهامي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مساء الثلاثاء، أن الأطباء في مصر أخبروا «راتب»، أن صوته قد يعود بصورة طبيعية، بينما الأطباء في فرنسا أكدوا أنه لن يعود لسابقه، بسبب كبر سنه وعدم إمكانية إجراء عمليات جراحية.

وأوضح أنه بحالة نفسية جيدة وأنه تقبل الوضع بصدر رحب وسيعود إلى القاهرة قريبًا، متابعًا: «خرجنا من المستشفى أمس، ونسير بكرسي متحرك وهناك صعوبة في الوقوف والحركة للفنان».

يذكر أن الفنان جميل راتب، دخل إلى المستشفى، قبل نحو شهر لإجراء بعض الفحوصات الطبية بعد تعرضه لأزمة في الأحبال الصوتية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك