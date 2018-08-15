الأربعاء 15 أغسطس 2018 2:17 ص القاهرة القاهرة 26.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب جنوب إيطاليا

روما - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 2:01 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 2:01 ص
ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر منطقة موليزي بجنوب إيطاليا، دون أن يسفر عن سقوط أي ضحايا أو أضرار مادية كبيرة، حسبما أفادت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء. 

وضرب الزلزال المنطقة الساعة 1148 مساء بالتوقيت المحلي (2148 بتوقيت جرينتش)، حسبما ذكر المعهد الجيولوجي الإيطالي (آي إن جي في) عبر تويتر.

وأضاف المعهد أن مركز الزلزال يقع على عمق 19 كيلومترا بالقرب من مونتيسيلفوني في منطقة كامبوباسو، وعلى بعد نحو 300 كيلومتر شرقي روما، حسب المعهد.

وقالت هيئة الحماية المدنية الإيطالية عبر تويتر إنها أخطرت فروعها المحلية بتحري وجود أي إصابات أو أضرار محتملة جراء الزلزال.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك