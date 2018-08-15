ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر منطقة موليزي بجنوب إيطاليا، دون أن يسفر عن سقوط أي ضحايا أو أضرار مادية كبيرة، حسبما أفادت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء.



وضرب الزلزال المنطقة الساعة 1148 مساء بالتوقيت المحلي (2148 بتوقيت جرينتش)، حسبما ذكر المعهد الجيولوجي الإيطالي (آي إن جي في) عبر تويتر.



وأضاف المعهد أن مركز الزلزال يقع على عمق 19 كيلومترا بالقرب من مونتيسيلفوني في منطقة كامبوباسو، وعلى بعد نحو 300 كيلومتر شرقي روما، حسب المعهد.



وقالت هيئة الحماية المدنية الإيطالية عبر تويتر إنها أخطرت فروعها المحلية بتحري وجود أي إصابات أو أضرار محتملة جراء الزلزال.