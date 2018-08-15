إحالة موظفين بمكتب بريد بالمنصورة للمحاكمة بتهمة اختلاس 188 ألف جنيه

أمرت النيابة الإدارية بإحالة وكيل مكتب بريد كوم الدربي بمدينة المنصورة سابقا، ومعاون مكتب بريد كوم الدربي سابقا للمحاكمة العاجلة؛ لتلاعبهم في حسابات عملاء مكتب البريد بمركز كوم الدربي، واختلاسهما مبالغ مالية قدرت قيمتها بنحو 188 ألف جنيه، وذلك عن طريق تزوير بيانات العملاء على الحاسب الآلي.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرتها آية عبد الشهيد وكيل النيابة، بإشراف المستشار حامد فرحات مدير نيابة المنصورة القسم الخامس، في القضية رقم 1-2018، عن اختلاس المتهمين المبلغ السالف الإشارة إليه وذلك عن طريق التلاعب في حسابات دفاتر التوفير الخاصة ببعض العملاء، كما زور المتهمان بيانات هؤلاء العملاء وذلك بالتلاعب في حركة الحسابات الخاصة بهم عن طريق الحاسب الآلي وذلك سترا لواقعة اختلاس كل تلك المبالغ.

كما كشفت التحقيقات اختلاس المتهم الثاني منفردا مبلغ قدرت قيمته 18 ألف جنيه من دفتر الحساب الخاص بإحدى العميلات، والتي كانت تسحب مبلغ ألفي جنيه من رصيد حسابها وحرر المتهم المذكور إيصال بمبلغ 20 ألف جنيه واختلاس باقي المبلغ.

وخلال التحقيقات سدد المتهمان كافة المبالغ المختلسة مضافا إليها الأرباح وفوائد التأخير، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها الماثل بإحالة كلا المتهمين للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهما في هذا الشأن من التلاعب في حسابات دفاتر التوفير الخاصة بالعملاء واختلاس المبالغ المالية المشار إليها.