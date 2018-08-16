محكمة ليبية تقضي بإعدام 45 شخصا لقتلهم متظاهرين عام 2011

قضت محكمة ليبية، اليوم الأربعاء، على 45 شخصًا بالإعدام بعد إدانتهم بقتل متظاهرين خلال ثورة عام 2011 ضد الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، وفقا لوزارة العدل.

وأصدرت محكمة استئناف طرابلس الدائرة الجنائية الثانية، اليوم الأربعاء، حكمها خلال جلسة علنية في قضية ما يعرف بـ«السريع أبو سليم» والمتهم فيها 128 شخصًا، بحضور رئيس وأعضاء هيئة المحكمة، إضافة إلى فريق الدفاع وأهالي وأقارب الضحايا والمتهمين.

وأكدت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، صدور حكم بإدانة (99) شخصاً منهم (45) بالإعدام رميا بالرصاص، و(54) بالسجن لمدة خمسة أعوام، وبراءة (22) شخصاً من جميع التهم المنسوبة إليهم، وشمول شخص واحد بالعفو العام، أما بقية المتهمين فقضت المحكمة بالنسبة لـ(3) أشخاص بسبق الفصل في دعواهم، و(3) أشخاص بوفاتهم قبل الفصل في الدعوى.

ووقعت الحادثة "موضوع الحكم" في 21 أغسطس 2011، إبان أحداث الثورة الليبية ودخول معارضي نظام القذافي لمدينة طرابلس، حين قامت مجموعة من مؤيدي النظام السابق، بإطلاق النار على مجموعة ممن عرفوا بالثوار أثناء مرورهم من الطريق السريع بالمدينة من ناحية منطقة أبو سليم، ما أدى لوقوع قتلى في صفوفهم.