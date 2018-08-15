فحوصات طبية لدي بروين لكشف مدة غيابة عن مانشستر سيتي

تعرض فريق مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الانجليزي، لضربة موجعة، عقب تعرض نجمه البلجيكي كيفن دي بروين لإصابة خطيرة في أربطة الركبة خلال التدريبات، حسبما أفادت تقارير صحفية بريطانية اليوم الأربعاء.



ربما يواجه دي بروين خطر الابتعاد عن الملاعب لعدة أشهر بسبب الإصابة، حيث يخشى مسؤولو سيتي من تشابه تلك الإصابة مع التي تعرض لها عام 2016 ،والتي تسببت في غيابه عن المباريات لأكثر من شهرين، وفقا لجريدة (صن) البريطانية.



وأضافت الصحيفة أنه من المرجح أن يغيب دي بروين 27 عاما عن سيتي ما بين شهرين وثلاثة أشهر، بعدما شوهد وهو على عكازين، ومن المؤكد أن يغيب عن لقاء الفريق مع ضيفه هيدرسفيلد تاون يوم الأحد القادم في المرحلة الثانية للدوري الانجليزي.



من جانبه، أعلن مانشستر سيتي أن دي بروين يخضع لفحوصات في ركبته اليمنى.