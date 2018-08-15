تركيا: الوضع الاقتصادي يتعافى

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الأربعاء، إن الوضع الاقتصادي للبلاد بدأ يتحسن اعتبارًا من أمس، وتوقع استمرار التحسن.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن «قالن»، القول في مؤتمر صحفي بأنقر: "نتوقع استمرار تعافي الوضع الاقتصادي خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع التدابير التي ستتخذها مؤسساتنا المعنية".

وأشار إلى، أن بلاده تنتظر حل المشاكل العالقة في أسرع وقت ممكن، مؤكدا ضرورة احترام الولايات المتحدة عمل القضاء التركي لتحقيق ذلك.

وتابع «قالن»: "تركيا لا ترغب في خوض حرب اقتصادية، غير أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال وقوع أي هجوم ضدها".

وأكد المتحدث الرئاسي، أن التقلبات الأخيرة في سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية "لا علاقة لها ببنية الاقتصاد التركي وهيكليته؛ وإنما هي ناجمة عن التدابير والمواقف الأمريكية غير المنطقية".