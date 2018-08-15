للعام الثاني على التوالي، توزع مؤسسة «مرسال» الخيرية، «عيديات» على مرضى «الجُذام»، فضلاً عن مرضى الروماتيد، والتصلب المتناثر، والأمراض المزمنة في القاهرة والمحافظات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ وذلك من أجل إدخال البهجة والسعادة على قلوبهم.

وأكد بيان صادر عن «مرسال»، اليوم الأربعاء، إن المؤسسة ستقوم خلال الأيام المقبلة، بتوزيع عيديات على نحو 500 مريض من «الجُذام» في مختلف المحافظات المسجلين لديها؛ ومرضى أيضًا لروماتيد، والتصلب المتناثر، والأمراض المزمنة.

وقالت شيماء سامي، مسئولة العلاقات العامة بـ«مرسال»: إن دعم مرض الجُذام يشكل على مستوى الجمهورية اهتمامًا كبيرًا لمؤسسة مرسال، نظرًا للنقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية الذي تعاني منه عيادات علاج الجُذام على مستوى الجمهورية.

وأضافت مسئولة العلاقات العامة، أن «مرسال» من المؤسسات الوحيدة في مصر العاملة على رعاية وعلاج مرضى الجُذام، حيث تقدم لهم كافة أشكال الدعم الطبية.

وتنفق «مرسال» نحو 2 مليون جنيه شهريًا لتغطية نفقة العلاج الشهري للحالات المرضية التي تتردد على عيادات المؤسسة.