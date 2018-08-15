كولومبيا تعتزم محاكمة كوبي لتعاونه مع «داعش»

كشفت إذاعة "ار سى أن"، اليوم الأربعاء، عن اعتزام كولومبيا محاكمة مواطن كوبي بتهمة التخطيط لشن هجمات إرهابية في البلاد بالتعاون مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت السلطات الكولومبية، قد ألقت القبض على بول جوتيريش فى منتصف مارس الماضي لصلته بتحقيق، في خطط مزعومة من جانب تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) لاستهداف دبلوماسيين أمريكيين.

ونقلت الإذاعة الكولومبية، عن رجال إدعاء قولهم، إن "هناك معلومات تفيد بإجراء جوتيريش محادثات مع مواطن مغربي، حيث حرضه الأخير على شن هجوم يوقع أكبر عدد من الضحايا.

ونفى «جوتيريش»، التعاون مع تنظيم الدولة الإسلامية، ولكنه اعترف بالانتماء الى منظمة يمينية متطرفة تخطط لشن هجمات على سياسيين يساريين فى كولومبيا.