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محافظ دمياط يبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى

دمياط- حلمي ياسين
نشر فى : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 5:10 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 5:10 م

اجتمع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، مع اللواء محمد صبحي مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة، والعقيد محمد حسن مدير الحماية المدنية؛ لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك.

واستهل المحافظ، الاجتماع بتقديم التهنئة للعقيد حسن، على توليه مهام إدارة الحماية المدنية، متمنيا له التوفيق والسداد.

وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع، أن المحافظة تسعى دائما لتوفير الدعم الكامل للحماية المدنية، لدورها القوي وشديد الأهمية في مواجهة المخاطر ومكافحة حدوثها، مطمئنا على جاهزية كافة المعدات الخاصة بالحماية المدنية، وكذلك جاهزية رجال الإطفاء والحماية المدنية لتأمين المنشآت الحيوية.


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