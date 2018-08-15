الترجي في معسكر مغلق استعدادا للأهلي

يدخل الترجي التونسي في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادم على ملعب رادس بالعاصمة التونسية "تونس".

وكشفت صحيفة «الصباح» التونسية، أن الترجي انهى تدريباته أمس الثلاثاء، والتي شهدت تقسيم المران إلى حصتین تدريبیتین الأولى، وشھدت مشاركة اللاعبین الذين شاركوا كأساسیین في مباراة الاتحاد السكندري بالبطولة العربیة.

وبحسب ما أشارت الصحيفة التونسية، فإن فريق الترجي سيتدرب على فترة واحدة بمعسكر الفريق الیوم في ملعب حسان بلخوجة.

وشهدت تدريبات الترجي، عودة اللاعب الجزائري يوسف البلايلي، بعد الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي الذي أكد تعافیه من الإصابة التي تعرض لھا على مستوى الكتف خلال مواجهة كامبالا سیتي الأوغندي.

وكان الترجي قد أعلن أمس الثلاثاء، عن تعاقده رسميا مع اللاعب محمد وائل بالعربي، لمدة موسم واحد قادمًا من فريق تور بدوري الدرجة الثانية الفرنسي، وإنضم بعد ذلك مباشرة إلى القائمة الإفريقية للفريق التونسي.