«جامعة دمنهور» تختتم أول مرحلة من بروتوكول تعاونها مع «صحة البحيرة»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، الدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة؛ لحضور فعاليات حفل ختام أول مرحلة من بروتوكول التعاون بين مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومديرية الصحة بالبحيرة.

وأكد "صالح"، ضرورة تفعيل دور الجامعة الخدمي والمجتمعي، قائلا: "الجامعة ليست صرح للعلم فقط وإنما هدفها خدمة المجتمع ككل وتبادل الخبرات بين مؤسسات المجتمع المدني من خلال عقد مثل تلك الدورات التدريبية لرفع كفاءة جميع العاملين والارتقاء بها بما يعود بالنفع على المواطن البحراوي.

ووجه "عثمان"، الشكر لرئيس الجامعة على جهوده المبذولة في المشاركة في تطوير أداء العاملين بالمنظومة الصحية ورفع كفاءة العاملين بها من خلال تفعيل تلك البرامج التدريبية والخاصة بتنمية المهارات والقدرات للمستويات الإدارية والمهنية المختلفة.

حضر حفل ختام الدورات الدكتور حمودة الجزار مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، والدكتور جمال عمران مفوض نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سماح الصاوي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والدكتور محمد فوزي مدير مركز التعلم والإدارة الإلكترونية بالجامعة.

واختتم الحفل بتسليم الشهادات لـ33 متدربا، اتموا حزمة من الدورات المجمعة بواقع 6 دورات، وتكريم الدكتورة سماح الصاوي لدورها الفعال في تنفيذ الدورات.