هبوط جماعى لمؤشرات البورصة وسط مخاوف من تفاقم الأزمة بين تركيا وأمريكا

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعى فى ختام تعاملات، اليوم، بضغط من مخاوف المستثمرين من تفاقم الأزمة بين تركيا والولايات المتحدة.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة إى جى إكس 30 بنسبة؟؟؟؟ ليغلق عند مستوى؟؟؟؟ نقطة.

قال حسن قناوى، مسئول التداول بشركة «إتش سى» لتداول الأوراق المالية: إن تراجع البورصة تأثر بالسوق العالمية التى تسيطر عليها مخاوف من الأزمة بين تركيا وأمريكا، بعد فرض أنقرة زيادات كبيرة على الجمارك المفروضة على الواردات الأمريكية بما فيها السيارات والمشروبات الكحولية والتبغ.

وقررت تركيا زيادة الجمارك على السيارات إلى 120%، والمشروبات الكحولية إلى 140% والتبغ الخام إلى 60%.

وكانت الولايات المتحدة قد ضاعفت الأسبوع الماضى الجمارك على المنتجات التركية بعد رفض أنقرة تسليم القس الأمريكى أندرو برنسون الذى يحاكم فى تركيا بتهم إرهاب.

وكانت قيمة العملة التركية الليرة، قد هبطت بنسبة تجاوزت 40% خلال العام الحالى فقط، وهوت بشكل كبير بعد العقوبات الأمريكية.

وتوقع قناوى، استمرار البورصة فى الاتجاه الهابط حتى يوم الأحد المقبل بدافع من اقتراب إجازة العيد.

وأرجع أحمد فاروق، مدير الشركة المصرية للوساطة فى الأوراق المالية، الهبوط الذى شهدته البورصة إلى قرارات رئيس هيئة سوق المال الإدارية التى تحجم العملاء، منها تطبيق قرار الاستعلام الائتمانى «الآى سكور» على المستثمرين الراغبين فى الاستفادة من آلية الشراء بالهامش بالبورصة والذى يتطلب من العميل الحصول على «الآى سكور» من البنك.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت الأسبوع الماضى عن عدة قرارات تنظيمية ورقابية بهدف حماية سوق المال، منها ضرورة عمل تصنيف ائتمانى لعملاء البورصة الراغبين فى الحصول على قروض مالية من خلال آلية الشراء بالهامش التى تطبقها البورصة.