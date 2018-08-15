أعلن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، عن تعيين هاني رمزي في منصب المدرب المساعد في الجهاز المعاون للمنتخب الوطني بقيادة مديره الفني الجديد المكسيكي خافيير أجيري.

قرار اتحاد الكرة، بإعلان تعيين هاني رمزي في منصب المدرب المساعد بالجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، جاء خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الجبلاية في الجزيرة بحضور جميع أعضاء الاتحاد في مقدمتهم مجدي عبدالغني وحازم إمام وسيف زاهر وعصام عبدالفتاح وأحمد مجاهد وخالد لطيف، بإستثناء محمد أبوالوفا الذي سافر إلي السعودية لإداء مناسك فريضة الحج.

ويملك هاني رمزي مسيرة تدريبية جيدة من خلال قيادته منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد لندن 2012، ومنتخب مصر المحليين، ومساعد مدرب منتخب الشباب تحت 20 سنة عام 2009، بخلاف نجاحه في قيادة عدد من فرق الدوري أبرزهم إنبي ووادي دجلة والاتحاد السكندري، وقيادته لفترة قصيرة فريق ليرس البلجيكي.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة، كان أعلن تعاقده الرسمي مع المدرب المكسيكي خافيير أجيري لمدة 4 سنوات مقابل 120 ألف دولار شهرياً.