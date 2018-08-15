لليوم الثالث على التوالي، يحقق معرض منتجات جامعة بنها الثالث نجاحه بإقبال متزايد من المواطنين، ما أدى إلى نفاذ المعروضات على مدى اليومين الماضيين، وقامت كليات الجامعة المشاركة في المعرض بضخ كميات جديدة من منتجاتها لمواجهة الإقبال.

وقد شهد اليوم الثالث إقبالا كبيرا على المنتجات الغذائية، وفي مقدمتها «اللحوم، والدواجن، والألبان، والجبن، والأرانب، والسمان» من إنتاج كليتي الطب البيطري والزراعة، والمنظفات الصناعية من إنتاج كلية العلوم.

كما شهدت منتجات التربية النوعية إقبالا كبيرا، وكذلك شهد جناح الأدوات المدرسية بالمعرض إقبالا من المواطنين؛ نظرا لقرب بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها، أن هذا النجاح يؤكد أن التعاون بين مختلف كليات الجامعة في هذا المعرض، كان له الأثر الأكبر في مواصلة المعرض لنجاحه، كما أن المواطنين تأكدوا من جودة المنتجات وانخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق.

وقال «القاضي»، إن الجامعة تدعم الفرق بين تكلفة المنتجات وسعر بيعها من مواردها الذاتية؛ إيمانا منها بأن تخفيف الأعباء عن المواطنين يأتي في إطار السياسة الثابتة للدولة.