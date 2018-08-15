توقعات بموجة حارة جديدة في مناطق متفرقة بألمانيا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الألمانية عودة الموجة الحارة إلى عدة مناطق في ألمانيا خلال الأيام المقبلة.

وقال خبير الأرصاد الجوية، مارتن يوانس، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة غدا الخميس إلى 30 درجة مئوية، أو أكثر في مناطق عديدة.

وفي المقابل، من المتوقع ألا تطول موجة الحر المناطق الساحلية والمناطق الواقعة شمال غربي ألمانيا، في حين ستظل الأجواء دافئة في جنوبي وشرقي البلاد حتى بعد غد الجمعة.

وتتوقع الأرصاد، أن تصل درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية في منطقة لاوزيتس شرقي ألمانيا، بينما ستشهد ولاية شليزفيج-هولشتاين شمالي البلاد حتى منطقة نيدراين غربا سحبا وأمطارا كثيفة.

ومن المنتظر أن تتراجع درجات الحرارة بحلول يوم السبت المقبل، ويتوقع أن تصل الدرجة العظمى إلى 28 درجة مئوية في جنوب ووسط ألمانيا، وألا تتجاوز 24 درجة مئوية شمالي البلاد أو 20 درجة مئوية في جزر بحر الشمال.