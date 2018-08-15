حددت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسي، جلسة الأحد المقبل؛ للتحقيق مع عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك مصطفى سيف العماري، وشريف منير، في قضية «حسابات وأموال نادي الزمالك».

ويمثل حازم ياسين أمين صندوق نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، أمام نيابة الأموال العامة؛ للتحقيق معه في القضية ذاتها.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قررت، أمس الثلاثاء، صرف المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك بضمان وظيفته، على خلفية التحقيقات الجارية في القضية، وسبق أن قررت إخلاء سبيل رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة النادي سابقًا بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وقبل ذلك قررت النيابة حبس محمد حسين أبو طالب أمين خزانة النادي، ومحمد الشهاوي المدير المالي السابق للنادي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، موجهة لهما تهمة تغيير العملة خارج البنوك والمؤسسات الرسمية، وصرفت أحمد عيسى المراجع المالي لنادي الزمالك و3 من موظفي الخزينة بعد سماع أقوالهم في التحقيقات.

وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في قضية أموال نادي الزمالك منذ عدة أشهر، بناء على بلاغ تقدم به رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس، طالب فيه بالتحقيق في وقائع تتعلق بوضع أموال النادي في حسابات خاصة بأعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون.

وشكلت النيابة لجنة من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، قبل أن تصدر قرارًا آخر بإنهاء عملها في 5 مايو الماضي.