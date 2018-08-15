النيجيري موسيس يعلن اعتزاله اللعب الدولي

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أعلن النيجيري فيكتور موسيس27عاما، اليوم الأربعاء، اعتزاله اللعب الدولي .

ولعب جناح تشيلسي 37 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وسجل 12 هدفا منذ أن خاض مباراته الأولى في 2012.

وكان موسيس شارك مع المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاما، بينما كان يتدرج في الفئات السنية بفريق كريستال بالاس.

وقال موسيس، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" :"لقد عشت بعض اللحظات الرائعة في حياتي مرتديا قميص المنتخب النيجيري، ولدي ذكريات ستظل معي طوال حياتي".

وأضاف :"ولكن، أشعر بأن هذا هو الوقت المناسب للرحيل لأكون قادرا على التركيز بشكل كامل في مسيرتي مع النادي ومع عائلتي الصغيرة، بالإضافة إلى منح الفرصة للجيل الجديد ".

واختتم تصريحاته قائلا :"اشكركم على هذه الذكريات وحظ سعيد للفريق في المستقبل".

وفاز موسيس بكأس أمم أفريقيا مع المنتخب النيجيري في 2013، وشارك مع منتخب بلاده في بطولتين لكأس العالم في 2014 و2018.

وودع المنتخب النيجيري منافسات كاس العالم 2018 بروسيا من دور المجموعات، بعدما تغلب على أيسلندا وتلقى الهزيمة أمام كرواتيا والأرجنتين.