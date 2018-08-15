بوادر انفراجة في العلاقات «التركية - اليونانية»

• أنقرة تطلق سراح عسكريين يونانيين اثنين.. ودعوة وزير الدفاع التركي لزيارة أثينا

في مؤشر على انفراجة في العلاقات التركية اليونانية، أطلقت السلطات التركية أمس، سراح عسكريين يونانيين اثنين كانت تحتجزهما منذ مارس الماضي، حيث عادا إلى بلادهما، فيما دعا وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس نظيره التركي خلوصي أكار لزيارة أثينا.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية «اليونانية»، بأن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أرسل طائرته ونائب وزير الخارجية، يورجوسو كاترونجالوسو، ونائب رئيس الأركان، قسطنطينوس فلوروس، إلى مدينة أدرنة التركية لنقل العسكريين إلى اليونان.

وهبطت الطائرة مع العسكريين الأربعاء في مدينة سالونيك، وكان في استقبال العسكريين هناك وزير الدفاع بانوس كامينوس، ورئيس أركان الجيش ألكيفيادي ستيفانيس، ونائب وزير الخارجية يانيس أماناتيديس، وعائلاتهما.

وأشار وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس في مراسم استقبال العسكريين في مطار سالونيك إلى، أن هذا الحدث سيحسن العلاقات اليونانية التركية، إذ يؤكد قدرة البلدين على التعايش السلمي.

وقال «كامينوس»: «باسم رئيس الوزراء والحكومة والشعب اليوناني نستقبلهم في وطنهم، وآمل بأن يعني إطلاق سراحهم في هذا اليوم الهام أيضا بداية يوم جديد بالنسبة للعلاقات التركية اليونانية»، مضيفا: «يمكننا أن نعيش معا بسلام لصالح كلا الشعبين، وأن نعيش لبناء مستقبل كلا البلدين وباحترام القانون الدولي والاتفاقات الدولية».

وردا على قرار أنقرة بالإفراج عن العسكريين اليونانيين الاثنين، دعا «كامينوس» نظيره التركي خلوصي أكار لزيارة اليونان.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع اليونانية: «اتصل وزير الدفاع بانوس كامينوس بنظيره التركي خلوصي أكار، وعبر له عن ارتياحه من إطلاق سراح العسكريين اليونانيين، ودعاه إلى زيارة اليونان»، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وتم احتجاز العسكريين اليونانيين في تركيا، مطلع مارس الماضي، بعد أن دخلا الأراضي التركية في منطقة إيفروس خطأ بسبب الأحوال الجوية السيئة أثناء قيامهما بالدورية.

وكانت السلطات اليونانية تتوقع، أن إطلاق سراح العسكريين سيتم خلال يوم واحد، غير أن السلطات التركية اتهمتهما بالتسلل غير الشرعي إلى منطقة عسكرية، كما قررت أمس الثلاثاء المحكمة في مدينة أدرنة التركية الإفراج عن العسكريين.

وقال رئيس الحكومة اليونانية تسيبراس، إن تلك خطوة عادلة ستساعد في تعزيز الصداقة وعلاقات حسن الجوار والاستقرار في المنطقة، من جانبها قالت وزارة الخارجية اليونانية إن قرار السلطات التركية هذا سيساعد في تطوير العلاقات التركية اليونانية والصداقة بين الشعبين.