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محكمة تركية ترفض طلبا لإطلاق سراح القس الأمريكي برونسون

محكمة تركية ترفض طلبا لإطلاق سراح القس الأمريكي برونسون
محكمة تركية ترفض طلبا لإطلاق سراح القس الأمريكي برونسون
إسطنبول - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 11:14 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 11:14 ص

رفضت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، طلبا بإطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون الموضوع تحت الإقامة الجبرية في تركيا، ورفع حظر السفر عنه.

وأوضحت صحيفة «حرييت» التركية، أن إسماعيل جيم هالافورت محامي برونسون قدم الطلب أمس، بعد نحو أسبوع من رفض طلب آخر كان تقدم به.

وتم توقيف برونسون، 50 عاما، في ديسمبر من عام 2016 في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها فصيل في الجيش التركي ضد أردوغان. وتشتبه السلطات التركية في أن القس على علاقة بفتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للمحاولة.

وضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضية الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، أيضا على خلفية قضية برونسون.


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